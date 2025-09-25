Олена Зеленська розкритикувала виступ одіозної Нетребко в Лондоні і пояснила, чому це небезпечно

Анна Нетребко та Олена Зеленська / © Associated Press

Дружина президента України Володимира Зеленського та перша леді Олена Зеленська розкритикувала повернення російської оперної співачки Анни Нетребко на сцену театру Ковент-Гарден (Королівський оперний театр).

Виступ одіозної росіянки відбувся 11 вересня. Вона відкрила сезон виконанням партії в опері Джакомо Пуччіні "Тоска". До цього Нетребко не з'являлася на сцені театру протягом шести років. І хоч виступ одіозної виконавиці супроводжувався протестом з гаслами "Поки Нетребко співає, Україна стікає кров'ю", його однаково не скасували.

Перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю The Times говорить, що була неприємно здивована. За її словами, виступ Анни Нетребко не підтримували як культурні діячі, так і політики. Однак вона з'явилася на сцені театру.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

"Я була неприємно вражена, коли Анну Нетребко знову було запрошено виступити в Королівському оперному театрі. Я знаю, що багато представників культурної та мистецької еліти, а також політики виступали проти цього рішення. Але це однаково сталося", - коментує перша леді.

Олена Зеленська говорить, що насправді допускати таких одіозних артистів на європейські сцени дуже небезпечно. Річ у тім, що РФ може використовувати це в цілях пропаганди. Мовляв, глядач може побачити чудову співачку з гарним голосом і зробити позитивні висновки про країну її походження.

"Країна може втратити вплив в одному місці, але набути багато чого через спорт, дипломатію, навіть кухню. Коли люди бачать чудовий виступ і чують прекрасний голос, вони думають: "Вау, можливо, країна, яка виховала такого співака, не така вже й погана", - додала Зеленська.

Анна Нетребко / © Associated Press

Зазначимо, в Анни Нетребко доволі неоднозначна позиція щодо війни та України. 2012 року вона була довіреною особою путіна на виборах. 2014 року артистка їздила до окупованого Донецька, де фотографувалася з прапором "новоросії", та передавала кошти місцевому театру.

Після початку повномасштабного вторгнення Анна Нетребко спочатку дотримувалася мовчання, але під громадським тиском вже ж таки засудила війну, щоправда, винуватця вона не називала. До речі, тоді її допис неоднозначно сприйняли. Багато хто вважає, що Нетребко засудила війну, щоб не втратити роботу за кордоном. Проте вона таки стикнулася зі скасуванням виступів. Театр Metropolitan Opera розірвав всі зв'язки з росіянкою, а низка різних міст відмовилися від її концертів.

Нагадаємо, нещодавно репер KYIVSTONER потрапив у скандал. Виконавець зізнався у любові до Москви і зганьбився вихвалянням росіян.