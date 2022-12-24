Олена Зеленська розповіла про святкові традиції в родині президента у різдвяному проєкті "Ти не один"

Перша леді України Олена Зеленська візьме участь у музичному різдвяному проєкті під назвою "Ти не один", над яким працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas.

Дружина президента зробить сюрприз дитячому хору GolDem kids з територій, які постраждали від російської агресії, та розповість, якої сімейні традиції в родині президента дотримуються кожен рік.

"В нашій родині ми завжди святкуємо Різдво. Накриваємо стіл, готуємо смачні страви та прикрашаємо ялинку старовинними ялинковими іграшками. Ми зберегли різдвяні прикраси, які були на ялинці ще в моєї мами, коли вона була зовсім маленька. Вони вже не блищать, але все одно ми і досі дотримуємось цієї сімейної традиції", - каже Олена Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Діти з хору GolDem kids також поділяться своїми традиціями та розкажуть, які бажання загадали на Різдво.

"Різдвяного вечора ми збираємося всією родиною та чекаємо на першу зірку, адже саме тоді народився Христос. Ми накриваємо стіл, бабуся готує олів'є та холодець та обов'язково прикрашаємо ялинку, - каже малеча. - Цього року я мрію, щоб закінчилася війна і весь світ скандував "Слава Україні. Героям слава". Також я мрію, щоб люди у всіх країнах стали добрішими".

Олена Зеленська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Олена Зеленська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Що побажала українцям перша леді України Олена Зеленська, дивіться вже 25 грудня на телеканалі ТЕТ та 1+1 Україна.

Зазначимо, за форматом різдвяного проєкту, вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, представники ДСНС та інших служб зберуться у камерній та затишній атмосфері, щоб поділитись своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. На глядачів очікують несподівані музичні колаборації, українські пісні, які стали хітами під час повномасштабної війни, а також автентичні різдвяні колядки у сучасному музичному обрамленні. Популярні улюблені артисти заспівають з представниками поколінням нової сучасної музики, яка отримала потужний імпульс після з 24 лютого.

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня о 21:00 на телеканалі ТЕТ та 1+1 Україна.

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