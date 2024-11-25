Олена Зеленська висловилася про двох дітей: де син і донька президента України живуть під час війни

Дружина Президента України Володимира Зеленського та перша леді Олена Зеленська вперше за тривалий час заговорила за дітей.

Разом з президентом перша леді виховує 20-річну доньку Олександру та 11-річного сина Кирила. В інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі Олена поділилася, як її родина разом з іншими українцями переживає часи постійних обстрілів і загроз з боку РФ. Перша леді у своїй відповіді акцентувала увагу на незламності українців, попри труднощі.

"Це не було легко. І не буде, допоки ми не побачимо нашу перемогу. Проте ми намагаємося розглядати ці 1000 днів, як 1000 днів стійкості, витримки, роботи задля перемоги", - поділилася Олена.

Олена Зеленська

Також дружина президента зізналася, що їхні діти під час війни не виїжджають за межі України та зараз перебувають у столиці. Тим не менш, більше подробиць про нащадків Олена Зеленська не стала розповідати з міркувань безпеки. Так само з обережністю вона додала, що час від часу їй вдається побачитися з чоловіком Володимиром на роботі.

"Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Проте ми всі в Україні, у Києві. І якщо я іноді виїжджаю у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді (бачимося з чоловіком – прим. ред.) на роботі. Решту подробиць також не можу розповідати", - пояснила перша леді.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова також розповіла про своїх двох дітей і як з ними зустрічатиме зимові свята.

Читайте також: