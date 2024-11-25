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Олена Зеленська висловилася про двох дітей: де син і донька президента України живуть під час війни

Олена Зеленська висловилася про двох дітей: де син і донька президента України живуть під час війни

Олена Зеленська висловилася про двох дітей: де син і донька президента України живуть під час війни

Володимир та Олена Зеленські

Перша леді вкрай обережно дає коментарі на цю тему.

Дружина Президента України Володимира Зеленського та перша леді Олена Зеленська вперше за тривалий час заговорила за дітей.

Разом з президентом перша леді виховує 20-річну доньку Олександру та 11-річного сина Кирила. В інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі Олена поділилася, як її родина разом з іншими українцями переживає часи постійних обстрілів і загроз з боку РФ. Перша леді у своїй відповіді акцентувала увагу на незламності українців, попри труднощі.

"Це не було легко. І не буде, допоки ми не побачимо нашу перемогу. Проте ми намагаємося розглядати ці 1000 днів, як 1000 днів стійкості, витримки, роботи задля перемоги", - поділилася Олена.

Олена Зеленська / ©
Олена Зеленська

Також дружина президента зізналася, що їхні діти під час війни не виїжджають за межі України та зараз перебувають у столиці. Тим не менш, більше подробиць про нащадків Олена Зеленська не стала розповідати з міркувань безпеки. Так само з обережністю вона додала, що час від часу їй вдається побачитися з чоловіком Володимиром на роботі.

"Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Проте ми всі в Україні, у Києві. І якщо я іноді виїжджаю у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді (бачимося з чоловіком – прим. ред.) на роботі. Решту подробиць також не можу розповідати", - пояснила перша леді.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова також розповіла про своїх двох дітей і як з ними зустрічатиме зимові свята.

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