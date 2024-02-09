Олені Мозговій – 50: продюсерка з новою зачіскою шокувала молодим виглядом

Зірка поділилася, як змінилося її ставлення до життя.
Українська продюсерка Олена Мозгова сьогодні, 9 лютого, святкує ювілей.
Знаменитості виповнюється 50 років. З цієї нагоди Мозгова на сторінці у Facebook поділилася своєю новою фотографією. На знімку продюсерка позує з новою зачіскою та легким макіяжем.
Під знімком Мозгова поділилася, як змінилося її ставлення до життя до 50 років:
“Ось і 50. В якийсь момент ти перестаєш боятися… І починаєш по-новому відчувати, цінувати і проживати своє життя… Це стає реальним лише тоді, коли перестаєш боятися... холоду, спеки, образи, гніву, втрат, засудження, пліток, критиканства, ідіотів, розлук, невдач, програшів, самотності, зради і навіть смерті”, - поділилася Мозгова.
Своєю чергою прихильники Олени Мозгової привітали її з 50-річним ювілеєм теплими словами під постом у соцмережі:
- Мої щирі вітання, пані Олено! Мирного неба, сонячних днів, віри в майбутнє!
- Найщиріші вітання красивій, чарівній, розумній! Вам, Олено Миколаївно! Міцного здоров'я і скоріше переможного миру
- З днем народження! Дякую за любов до України! Любові, добра, перемоги та миру!
Нагадаємо, днями Олена Мозгова долучилася до флешмобу і показала, який вигляд мала у 21 рік. Фани зазначили, що відтоді продюсерка майже не змінилася.
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