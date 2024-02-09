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Олені Мозговій – 50: продюсерка з новою зачіскою шокувала молодим виглядом

Олені Мозговій – 50: продюсерка з новою зачіскою шокувала молодим виглядом

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Зірка поділилася, як змінилося її ставлення до життя.

Українська продюсерка Олена Мозгова сьогодні, 9 лютого, святкує ювілей. 

Знаменитості виповнюється 50 років. З цієї нагоди Мозгова на сторінці у Facebook поділилася своєю новою фотографією. На знімку продюсерка позує з новою зачіскою та легким макіяжем. 

Під знімком Мозгова поділилася, як змінилося її ставлення до життя до 50 років: 

“Ось і 50. В якийсь момент ти перестаєш боятися… І починаєш по-новому відчувати, цінувати і проживати своє життя… Це стає реальним лише тоді, коли перестаєш боятися... холоду, спеки, образи, гніву, втрат, засудження, пліток, критиканства, ідіотів, розлук, невдач, програшів, самотності, зради і навіть смерті”, - поділилася Мозгова.

Олена Мозгова / ©
Олена Мозгова

Своєю чергою прихильники Олени Мозгової привітали її з 50-річним ювілеєм теплими словами під постом у соцмережі: 

  • Мої щирі вітання, пані Олено! Мирного неба, сонячних днів, віри в майбутнє! 
  • Найщиріші вітання красивій, чарівній, розумній! Вам, Олено Миколаївно! Міцного здоров'я і скоріше переможного миру 
  • З днем народження! Дякую за любов до України! Любові, добра, перемоги та миру! 

Нагадаємо, днями Олена Мозгова долучилася до флешмобу і показала, який вигляд мала у 21 рік. Фани зазначили, що відтоді продюсерка майже не змінилася. 

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