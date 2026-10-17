Олеся Жураківська рознесла колишню подругу-акторку з Маріуполя, яка стала путіністкою і підтримує РФ

Олеся Жураківська та Ірина Горбачова

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Українська акторка Олеся Жураківська рознесла колишню подругу Ірину Горбачову, яка підтримує Росію у війні з Україною.

Ірина Горбачова родом із Маріуполя, проте від дитинства вона мешкає в РФ. У війні, яку на території України розв’язала Росія, акторка стала на бік країни-агресорки. Олеся Жураківська на проєкті «Наодинці з Гламуром» не приховує, що така позиція її на той момент подруги стала для неї справжнім ударом. Артистка вважала Ірину Горбачову свідомою людиною.

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Врешті, Олеся Жураківська повністю відреклась від подруги. За словами знаменитості, Ірина Горбачова просто припинила для неї існувати. Вона не стежить ані за її творчим життя, ані за особистим.

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Ірина Горбачова

«Для мене це був удар. Я думала, що вона інша людина. Але можу сказати, що вже давно, власне від того інтерв’ю, коли я почула, що вона в цілому не засуджує політику своєї країни, я такої людини більше не знаю. Я не відслідковую ані її творчість, ані її особисте життя. Я не знаю такої людини. Вона для мене припинила існувати», — висловилась артистка у розмові з Анною Севастьяновою.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

Зазначимо, Ірина Горбачова народилась у Маріуполі, однак від дитинства жила в Росії. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, то вона дотримувалась нейтральної позиції, хоча й виїхала з РФ. Проте згодом акторка повернулась до Москви. Вона дала інтерв’ю, де повністю підтримала загарбницьку політику кремля та видала, що «є частиною системи». Разом із тим Ірина Горбачова почала зніматися у пропагандистських фільмах та заявила, що нібито допомагає біженцям з так званих «ДНР» та «ЛНР».

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Том Круз серйозно оскандалився. Артист заспівав хвалебні оди Росії та похвалився вмінням говорити російською мовою.

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