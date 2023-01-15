Олеся Жураківська довела до сліз емоційним виконанням вірша про трагедію у Дніпрі

Відома українська акторка Олеся Жураківська довела до сліз емоційним виконанням вірша, який присвятили трагедії Дніпрі.

Зокрема, артистка прочитала рядки авторства українки Людмили Горової, яка написала його після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Олеся Жураківська записала відео, де потужно зачитала щемливий вірш, та просто довела до сліз.

"У мене не буде сина. Не дам йому імені я. А був би він Северином. Чи, може, скажімо – Ілля. А був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром. Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром", - зачитала акторка.

У коментарях під відео користувачі Instagram зазначили, що не змогли стримати сліз від такого пронизливого виконання вірша.

Болить, як дуже болить.. Усі дні в один з'єдналися, усі жертви невинні.. Господи, зупини нелюдів

Немає слів, тільки відчай, сльози… А тим ворогам бажаю відчути та пережити подібне...у них "вдома"...

Серце просто вщент, біль, пустота, безпорадність. Згиньте на віки нелюди

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, зруйнувавши повністю один під'їзд. За останніми даними, у результаті ворожого обстрілу загинуло 29 людей, понад 40 мешканців будинку досі шукають під завалами. Тим часом Андрій Бєдняков показав, як росіяни радіють трагедії у Дніпрі.

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