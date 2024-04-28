Олеся Жураківська після болісного розлучення з аб'юзером розсекретила, чи вільне її серце

Відома українська акторка Олеся Жураківська поділилася подробицями особистого життя.

Так, на запитання про нове кохання акторка відповіла інтригою. За словами Олесі, її серце завжди наповнене коханням, але більше жодних подробиць вона розкривати не стала.

"Ні, у мене не буває вільного серця. Любов, щастя, гроші люблять тишу", – заінтригувала артистка в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Олеся Жураківська / Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Натомість знаменитість поділилася своїм болісним досвідом розлучення з ексчоловіком, з яким була у стосунках близько п'яти років. Як зізнається Жураківська, останні роки спільного проживання з ексобранцем виявилися суцільним стражданням. Тому завдяки внутрішнім змінам акторці вдалося розірвати коло насильства.

"Уже був такий край, коли я розуміла, що у мене починаються, мабуть, психічні зміни. Ніби я постійно пригнічую відчай, страх, супротив. У мене з'явилися такі думки, щоб просто покласти на нього подушку. І думаю, чи втримаю я цю подушку на обличчі. Потім думаю, Господи, про що я думаю. В якийсь момент я зрозуміла, що мені треба довести ситуацію до такого стану, щоб він мені сказав: "Іди". Я вдалася до змін, що начебто я – це не я", – розповіла Олеся.

Нагадаємо, нещодавно Олеся Жураківська різко розкритикувала колишню подругу, акторку-путіністку Ірину Горбачову.

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