Олеся Жураківська потрапила в ДТП і шокувала поведінкою винуватця

Відома українська акторка Олеся Жураківська потрапила в неприємний інцидент на дорозі.

На своїй Facebook-сторінці артистка повідомила, що стала жертвою ДТП. Зокрема, в її авто врізався невідомий чоловік. За словами Олесі, він намагався одразу на місці все залагодити коштами, утім вона відмовила, бо хотіла домогтися справедливості за участі правоохоронних органів. На це винуватець інциденту відреагував негативно і накивав п'ятами.

Тож акторка не стала мовчати та опублікувала фото, щоб небайдужі допомогли відшукати правопорушника. Тим часом у відповіді під дописом на запитання про самопочуття зірка відповіла, що з нею, на щастя, все чудово й вона чекає на поліцію.

Олеся Жураківська показала винуватця ДТП / Фото: facebook.com/zhurakovskaya

"Тільки що (9 березня – прим. ред.) на Одеській трасі біля південного кладовища в мою автівку в'їхав кремезний чолов'яга на Volkswagen. Після того, як я відмовилась "порішати" на місці, він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника", - написала Жураківська.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee також розповідала про моторошну ДТП і показувала свою понівечену машину.

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