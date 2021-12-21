Ольга Бузова осоромилася, пославши зі сцени ексчоловіка, який був у залі

Ольга Бузова осоромилася, пославши зі сцени ексчоловіка, який був у залі

Певно, артистці досі болить цей розрив.

Російська співачка та ведуча Ольга Бузова днями відрізнилася на одній з модних премій, які відбувалися у Москві.

Вийшовши на сцену за нагородою, Бузова повідомила, що знає, що у залі перебуває її ексчоловік Дмитро Тарасов. Вона попросила колишнього помахати їй, а коли побачила його, то гордо у мікрофон промовила:

"Я завжди уявляла, як це станеться. У цій залі є мій колишній чоловік. Де ти, я тебе не бачу... Він махає з гальорки... Як завжди. Раніше Дмитро Тарасов кусав лікті, сидячи вдома, а зараз він на власні очі, дивлячись на ікону стилю, дивлячись на найвпливовішу дівчину країни, кусає лікті і думає: "Який же я дурень. Як я міг її пр*срати", - сказала Бузова.

Глядачі у залі підтримали полум'яний спіч знаменитості бурхливими оплесками. Та от юзери у Мережі виступ Бузової охрестили "іспанським соромом": "Тарасов навпаки, перехрестився і сказав: "Слава Богу, я не з тобою!", "ось що виробляє коньяк вранці", "сама себе соромить", "говорить вона, а соромно мені".

Ольга Бузова і Дмитро Тарасов

Зазначимо, що Ольга Бузова та Дмитро Тарасов були разом протягом чотирьох років, і 2016-го розлучилися.

Нагадаємо, що 2017 року Ольга Бузова потрапила до бази сайту "Миротворець" через "свідоме порушення державного кордону України", а саме "Незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму". Співачка є активною путіністкою.

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