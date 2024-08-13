Ольга Фреймут обурилася відео, де Полякова і Єфросиніна пародіювали Кароль, і дорікнула їм за булінг

Українська ведуча Ольга Фреймут неочікувано згадала старий ефір Олі Полякової та Маші Єфросиніної та обурилася цим роликом.

На відео співачка та телеведуча пародіювали виконавицю Тіну Кароль. Зокрема, Полякова намалювала собі губи чорним олівцем, тим часом Єфросиніна, в якої була зображенна на обличчі монобрів, зазначила, що це ж один в один, як у знаменитої білявки.

Ольга Фреймут наткнулася на архівне відео. Таких "жартів" ведуча не зрозуміла. Вона обурилася роликом та порівняла це з "булінгом більш успішної однокласниці".

"Підкажіть, будь ласка, що ці цьоці кажуть? Булінг успішнішої однокласниці Тіни Кароль?" – прокоментувала Фреймут.

Ольга Фреймут згадала відео, як Полякова і Єфросиніна пародіювали Кароль, і дорікнула їм за це

Схоже, на просторах шоубізнесу виникає новий скандал. Щоправда, наразі ані Оля Полякова, ані Маша Єфросиніна на це не реагували. Тіна Кароль теж утримується від коментарів.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут повернулася до України з Лондона. Знаменитість прибула з молодшою донькою до Львова та поділилася враженням від приїзду додому.

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