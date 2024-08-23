Ольга Фреймут після повернення до України показала свою родину й як час з нею проводить

Українська ведуча Ольга Фреймут поділилася, як проводить час в Україні після повернення з Великої Британії.

Так, у фотоблогу Ольга показала прогулянку околицями й мальовничий краєвид зі Львівщини під час заходу сонця.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"Місце, якому я належу", - підписала кадр зірка.

Окрім того, ведуча зізналася, що у їхній родині свято. Її племінниця Габріелла святкує день народження. З цього приводу знаменитість опублікувала фото своєї сестри Юлії з маленькою іменинницею.

Сестра Ольги Фреймут та її племінниця / Фото: instagram.com/freimutolia

Також Фреймут показала зустріч двох сестричок у Львові. Так, її донька Євдокія прийшла привітати з 11-річчям Габріеллу й доєдналася до дитячого святкування.

Донька та племінниця Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, на початку серпня Ольга Фреймут заявила, що повернулася до України з доньками. Щоправда, Злата Мітчелл нещодавно поїхала з Києва назад до США. Своєю чергою, зіркова багатодітна мама вже встигла зіткнутися з низкою проблем у столиці. За словами Ольги, вона зосталася без житла у центрі Києва. Ведуча розповідала, що після вкладення коштів у будівництво вона не отримала квартири на Подолі від компанії-забудівельниці, адже ЖК уже тривалий час не вводиться в експлуатацію. Тим часом власник вже висунув свою версію такого непорозуміння.

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