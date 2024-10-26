Ольга Фреймут подуркувала з сином і донькою на фермі з гарбузами у Великій Британії

Зіркова мама з дітьми готується до Геловіна.
Українська телеведуча Ольга Фреймут насмішила кумедними знімками зі своїми молодшими дітьми.
Так, родина зірки напередодні Геловіну відвідала тематичний парк в Англії з найголовнішими атрибутами цього свята – гарбузами. На подвір'ї розташовувалося чимало декорацій, тож Ольга з 8-річним сином Валерієм та 7-річною донькою Євдокією не стрималися й наробили фото.
Знімки вийшли доволі оригінальними. Зокрема, Фреймут попозувала сидячи на землі біля садової тачки з гарбузами. Тим часом її діти використали тачку, як засіб для пересування й покаталися в ній по фотозоні.
"Іноді, щоб сміятися, потрібно впасти", - написала ведуча.
Крім того, доповнювали атмосферу свята спеціальні зони з вогнем, які дозволяли підсмажити маршмелоу. Тож син і донька Фреймут залюбки доєдналися до такого роду розваг разом зі своїми однолітками.
Наступного дня Валерій і Євдокія попрямували до школи. Проте для уроків вони обрали образи з елементами вишивки. Зокрема, син знаменитості обрав вишиту сорочку й костюм, а донька – сукню-вишиванку з поясом, яку доповнила вплетеними у волосся червоними стрічками.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут похизувалася літературним досягненням Валерія у лондонській школі.
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