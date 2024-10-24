Ольга Фреймут похизувалася важливим досягненням 8-річного сина в Лондоні: "Валерій переміг"

Знаменитість розповіла, як хлопчик переміг в одному з конкурсів та який приз отримав.
Українська телеведуча Ольга Фреймут похизувалася важливим досягненням 8-річного сина в Лондоні.
Знаменитість в Instagram розповіла, що в школі Валерія відбувся поетичний конкурс. Дітлахи мали написати вірш, серед яких потім члени журі обирали найкращий. Син Ольги Фреймут посів перше місце. Перемогу Валерію приніс англомовний вірш Animals.
"Поезія і перемога. Валерій написав вірш у школі і переміг. Тепер Animals буде у книзі поезій British Library. Я звикла дітям пропонувати свої стандарти – а у них свій голос", - поділилася ведуча.
Ольга Фреймут говорить, що вірш сина, на перший погляд, може здатися примітивним, тим не менш, за її словами, він сповнений спокою та магії. Тепер поезія Валерія буде опублікувала у книзі British Library.
"Знаю, верлібр сина може здатися примітивним, але у поезії справді багато спокою та магії. Вона викликає емоції, а це і є завдання мистецтва", - зазначила ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут показувала помітно підрослих сина та доньку. Ведуча також ділилася, як проводить із дітьми час у Лондоні.
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