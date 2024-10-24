Ольга Фреймут похизувалася важливим досягненням 8-річного сина в Лондоні: "Валерій переміг"

Знаменитість розповіла, як хлопчик переміг в одному з конкурсів та який приз отримав.

Українська телеведуча Ольга Фреймут похизувалася важливим досягненням 8-річного сина в Лондоні.

Знаменитість в Instagram розповіла, що в школі Валерія відбувся поетичний конкурс. Дітлахи мали написати вірш, серед яких потім члени журі обирали найкращий. Син Ольги Фреймут посів перше місце. Перемогу Валерію приніс англомовний вірш Animals.

Вірш сина Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"Поезія і перемога. Валерій написав вірш у школі і переміг. Тепер Animals буде у книзі поезій British Library. Я звикла дітям пропонувати свої стандарти – а у них свій голос", - поділилася ведуча.

Син Ольги Фреймут переміг у поетичному конкурсі / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут говорить, що вірш сина, на перший погляд, може здатися примітивним, тим не менш, за її словами, він сповнений спокою та магії. Тепер поезія Валерія буде опублікувала у книзі British Library.

"Знаю, верлібр сина може здатися примітивним, але у поезії справді багато спокою та магії. Вона викликає емоції, а це і є завдання мистецтва", - зазначила ведуча.

Син Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут показувала помітно підрослих сина та доньку. Ведуча також ділилася, як проводить із дітьми час у Лондоні.

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