Ольга Фреймут показала дорослу доньку та ніжно привітала її з днем народження: "Моя гордість"

Дівчині виповнилося 17 років.
Українська телеведуча Ольга Фреймут не часто ділиться фото зі своєю старшою донькою Златою Мітчелл, але у святковий день вона присвятила їй ніжні рядки.
17 лютого донька знаменитості святкує свій день народження. З нагоди свята Фреймут поділилася світлиною дочки та присвятила їй зворушливі рядки у сторіз в Instagram.
"Моя гордість, донечко, з днем народження! Унікальна, бунтарська, сильна та красива! Люблю безмежно", - написала телеведуча.
У свій день народження злата також поділилася світлинами на своїй сторінці. 17-річна дівчина позувала у довгій сукні та пальто на вулиці.
"Ще один рік створення реальності та виконання її по-своєму! 17 на 17!", - написала під фото Злата.
Зіркова матуся також залишила свій коментар під дописом доньки.
"Ти така єдина, як сильно я тебе люблю, донечко. Всі побажання скажу приватно", - привітала доньку Фреймут.
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