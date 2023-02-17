Ольга Фреймут показала дорослу доньку та ніжно привітала її з днем народження: "Моя гордість"

Українська телеведуча Ольга Фреймут не часто ділиться фото зі своєю старшою донькою Златою Мітчелл, але у святковий день вона присвятила їй ніжні рядки.

17 лютого донька знаменитості святкує свій день народження. З нагоди свята Фреймут поділилася світлиною дочки та присвятила їй зворушливі рядки у сторіз в Instagram.

"Моя гордість, донечко, з днем народження! Унікальна, бунтарська, сильна та красива! Люблю безмежно", - написала телеведуча.

Фото: instagram.com/freimutolia

У свій день народження злата також поділилася світлинами на своїй сторінці. 17-річна дівчина позувала у довгій сукні та пальто на вулиці.

"Ще один рік створення реальності та виконання її по-своєму! 17 на 17!", - написала під фото Злата.

Фото: instagram.com/freimutolia

Зіркова матуся також залишила свій коментар під дописом доньки.

"Ти така єдина, як сильно я тебе люблю, донечко. Всі побажання скажу приватно", - привітала доньку Фреймут.

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