Ольга Фреймут показала обстріляний окупантами пологовий, де вона народжувала донечку: "Вбивці"

Ведуча поділилася архівними кадрами з мирного життя й порівняла їх з сьогоденням.
Українська ведуча Ольга Фреймут відреагувала на масований ракетний обстріл України, який заподіяла Росія 8 липня.
Так, у фотоблогу Ольга не змогла оминути сьогоднішні новини про ракетні влучання по київській інфраструктурі й емоційно відреагувала на наслідки ворожих дій.
Ведуча поширила кадри з пошкодженим медцентром від уламків ракети у Дніпровському районі столиці. Як зізнається Фреймут, саме в цьому пологовому у Києві вона народжувала. Зокрема, там сім років тому на світ з'явилася її молодша донька Євдокія. Зірка показала архівні кадри, як родина вперше зустрічала новонароджену у стінах пологового, який сьогодні, 8 липня, цинічно зруйнувала РФ. Тож, ведуча особливо болісно сприйняла цю трагедію.
Зазначимо, в КМВА спочатку повідомили про чотирьох загиблих у центрі. Згодом в ОП повідомили, що кількість жертв зросла до семи.
"Росія – вбивці! Сім людей вбито росіянами. Там народилися мої діти. Здохніть, будь ласка, росіяни", - написала Ольга.
Нагадаємо, 8 липня окупанти також атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Співачка Софія Ротару вже відреагувала на обстріл медзакладу.
Читайте також:
- У будинок відомого українського музиканта в Києві влучила ракета: "Дивом живі"
- 18-річна донька Ольги Фреймут зустрілася з 7-річною сестрою й показалася на прогулянці в Лондоні
- Вакарчук висловився про удар по "Охматдиту" і зізнався, яку суму "Океан Ельзи" задонатив на допомогу