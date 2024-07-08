Ольга Фреймут показала обстріляний окупантами пологовий, де вона народжувала донечку: "Вбивці"

Ведуча поділилася архівними кадрами з мирного життя й порівняла їх з сьогоденням.

Українська ведуча Ольга Фреймут відреагувала на масований ракетний обстріл України, який заподіяла Росія 8 липня.

Так, у фотоблогу Ольга не змогла оминути сьогоднішні новини про ракетні влучання по київській інфраструктурі й емоційно відреагувала на наслідки ворожих дій.

Ведуча поширила кадри з пошкодженим медцентром від уламків ракети у Дніпровському районі столиці. Як зізнається Фреймут, саме в цьому пологовому у Києві вона народжувала. Зокрема, там сім років тому на світ з'явилася її молодша донька Євдокія. Зірка показала архівні кадри, як родина вперше зустрічала новонароджену у стінах пологового, який сьогодні, 8 липня, цинічно зруйнувала РФ. Тож, ведуча особливо болісно сприйняла цю трагедію.

Ольга Фреймут відреагувала на обстріл пологового у Києві / Фото: instagram.com/freimutolia

Зазначимо, в КМВА спочатку повідомили про чотирьох загиблих у центрі. Згодом в ОП повідомили, що кількість жертв зросла до семи.

"Росія – вбивці! Сім людей вбито росіянами. Там народилися мої діти. Здохніть, будь ласка, росіяни", - написала Ольга.

Нагадаємо, 8 липня окупанти також атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Співачка Софія Ротару вже відреагувала на обстріл медзакладу.

Читайте також: