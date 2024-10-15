Ольга Фреймут показала підрослих сина та доньку і розсекретила, як проводить із ними час у Лондоні

Знаменитість з дітьми відвідала незвичайне місце.
Українська ведуча Ольга Фреймут продовжує тішити прихильників рідкісним сімейним контентом.
Так, якщо знаменитість раніше ретельно приховувала сім'ю від публіки, то наразі ж все активніше показує її у фотоблогу. Цього разу Ольга Фреймут поділилася контентом з дітьми. Знаменитість показала, як її 8-річний син Валерій та 7-річна донька Євдокія помітно підросли.
Окрім того, телеведуча розсекретила, як у Лондоні, Англія, проводить час із дітьми. До слова, саме там Фреймут оселилася з сім'єю з початком повномасштабної війни. Зокрема, знаменитість зводила дітей до незвичайного закладу.
Так, вони всією сім'єю відвідали кав'ярню, родзинкою якої є коти. Відвідувачі можуть прийти до закладу, провести час із чотирилапими та зарядитися від них позитивом.
Зазначимо, Ольга Фреймут є мамою трьох дітей. Старша донька ведучої - Злата Мітчелл - живе в США. Молодші діти знаменитості від її другого чоловіка Володимира Локотка перебувають разом із нею в Англії.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут у фотоблогу провела урок з етикету. Знаменитість розповіла, як правильно потрібно реагувати на російську мову. Окрім того, ведуча розсекретила, у яких випадках можна нею спілкуватися.
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