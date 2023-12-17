Ольга Фреймут показала помітно підрослу 6-річну доньку та похизувалася, як проводить час із дітьми

Українська ведуча Ольга Фреймут вкрай рідко публікує сімейні фото та не майже не показує своїх дітей.

Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Телеведуча в Instagram-stories продемонструвала, як у Великій Британії проводить час із сином та молодшою донькою.

Зокрема, Фреймут відвідала разом із дітьми одну з місцевих кав'ярень. Там вони ласували панкейками, соком та малювали. На одному з фото ведуча показала помітно підрослу 6-річну доньку, щоправда, її обличчя не було видно. Євдокія малювала новорічну іграшку та святкового ельфа.

Донька Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

А от вже на іншому знімку Оля Фреймут засвітила сина, щоправда, було видно лише його руку. 7-річний Валерій теж малював різдвяні листівки. Зокрема, хлопчина зобразив Санта-Клауса та новорічну ялинку, прикрашену гірляндою.

Син Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, старша донька Ольги Фреймут – 17-річна Злата Мітчелл - не живе з мамою. Дівчина перебуває у США, де навчається. Там Злата вже навіть зустріла своє кохання. Нещодавно юна блогерка публікувала романтичні фото з бойфрендом та показувала, як проводить із ним час.

Читайте також: