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Ольга Фреймут показала рідкісне фото зі старшою донькою та ніжно звернулася до неї

Ольга Фреймут показала рідкісне фото зі старшою донькою та ніжно звернулася до неї

Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

Знаменитість привітала Злату зі святом.

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – святкує день народження.

Сьогодні, 17 лютого, доньці знаменитості виповнилося 18 років. З цієї нагоди зіркова мама присвятила Златі допис на сторінці в Instagram. Так, Ольга опублікувала їхнє спільне архівне фото з фотосесії, де Мітчелл ще зовсім маленька, і адресувала їй теплі побажання.

Ольга Фреймут з донькою Златою / © instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото: instagram.com/freimutolia

"Донечко, я так люблю бути твоєю мамою. Будь щасливою, моя дівчинко! З 18 Днем народження тебе, Злато", - замилувала підписом фото Фреймут.

До слів ведучої приєдналися її шанувальники та у коментарях також привітали дівчину з повноліттям.

  • Олечка, ви така гарна і елегантна. А донечку з Днем народження
  • Дуже гарне фото! З Днем народження Злату!
  • Вітаю з днем народження донечки
  • Олю! Донечка дуже схожа на вас. Гарна, як і мама

Своєю чергою, сама Злата Мітчелл також відреагувала на допис мами, зробивши репост її публікації до себе в Instagram-stories.

Нагадаємо, 18-річна донька Ольги Фреймут Злата нещодавно повернулася до США, де показалася з бойфрендом і відсвяткувала з ним його день народження.

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