Ольга Фреймут показала рідкісне фото зі старшою донькою та ніжно звернулася до неї

Знаменитість привітала Злату зі святом.
Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – святкує день народження.
Сьогодні, 17 лютого, доньці знаменитості виповнилося 18 років. З цієї нагоди зіркова мама присвятила Златі допис на сторінці в Instagram. Так, Ольга опублікувала їхнє спільне архівне фото з фотосесії, де Мітчелл ще зовсім маленька, і адресувала їй теплі побажання.
"Донечко, я так люблю бути твоєю мамою. Будь щасливою, моя дівчинко! З 18 Днем народження тебе, Злато", - замилувала підписом фото Фреймут.
До слів ведучої приєдналися її шанувальники та у коментарях також привітали дівчину з повноліттям.
- Олечка, ви така гарна і елегантна. А донечку з Днем народження
- Дуже гарне фото! З Днем народження Злату!
- Вітаю з днем народження донечки
- Олю! Донечка дуже схожа на вас. Гарна, як і мама
Своєю чергою, сама Злата Мітчелл також відреагувала на допис мами, зробивши репост її публікації до себе в Instagram-stories.
Нагадаємо, 18-річна донька Ольги Фреймут Злата нещодавно повернулася до США, де показалася з бойфрендом і відсвяткувала з ним його день народження.
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