Ольга Фреймут показала, як одразу з трьома дітьми незвичайно розважається у Великій Британії

Знаменитість розсекретила, як проводить час із сином та доньками та чому їх навчає від дитинства.

Українська ведуча Ольга Фреймут показала, як розважається одразу з трьома дітьми у Великій Британії.

Знаменитість у своєму Instagram поділилася, що вперше разом із сином та доньками пішла на незвичайну чайну церемонію, яка розпочинається о п'ятій вечора. За словами ведучої, таку традицію започаткували аристократи, яка прижилася та має вигляд справжнього ритуалу. Діти Фреймут оцінили чайну церемонію та були просто зачаровані дійством.

"Вперше з трьома дітьми пішла на "5 o`clock tea". Вони зачаровані. Традицію пити чай о п'ятій вечора започаткувала графиня Анна Бедфордська 1840 року. Пані була лінивою, попросила якось слуг принести їй надвечір чай на таці, а ще хліб, масло, джеми, тістечка. Відтоді почалася мода на чаювання перед вечерею. Адже вечеря в аристократів була пізно, після 22:00 вечора", - зазначила Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Особливо себе проявила молодша донька знаменитості – Євдокія. За словами ведучої, дівчинка просто здивувала знаннями етикету зі серветкою. Щоправда, Євдокія майже нічого не їла, адже блюда їй були до не смаку.

"Євдокія впоралася найкраще, здивувала знанням етикету зі серветкою. Але майже нічого не з'їла, бо сандвічі подають з креветками, а тістечка й кіш - з карамелізованою цибулею та креветками", - розповіла ведуча.

Донька Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут також додала, що навчає дітей етикету від дитинства. Зокрема, вони знають, яке приладдя має бути на столі, не граються гаджетами за обідом та не соромляться попросити подати ті чи інші блюда. За словами Фреймут, знання столового етикету допоможуть її дітям бути впевненими в собі.

"Де б ми не були, вчу дітей їсти акуратно, завжди сервірую стіл: тарілочка для хліба, горнятка, а не пластянки від перших днів. Прошу не брати за стіл гаджети. Просити подати щось зі столу, а не тягтися...Це не позерство, а необхідність. Діти, які знають столовий етикет, почуваються впевнено у будь-якому суспільстві", - зазначила ведуча.

Діти Ольги Фреймут на чайній церемонії / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут ділилася, як її 8-річний син помітно підріс. Також знаменитість показувала, як він проводив час зі старшою сестрою.

Ольга Фреймут відреагувала на публікації ЗМІ від її імені – ЖВЛ представляє

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