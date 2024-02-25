Ольга Фреймут показалася на рідкісних кадрах з друзями у Лондоні і показала, як вони проводять час

Українська ведуча Ольга Фреймут, яка наразі проживає у Великій Британії, відвідала концерт українського гурту "Бумбокс".

Так, знаменитість у пам'ятний день 24 лютого долучилася до благодійного концерту, частина коштів з якого йде українському війську. До слова, Ольга одягла патріотичну брошку у формі герба України й запросила друзів.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Фреймут у себе в фотоблогу поділилася атмосферою того дня. Зокрема, зняла фрагмент виступу гурту "Бумбокс" на сцені та показала публіку, яка зібралася послухати улюблені треки. Все довкола було у синьо-жовтих стягах, а дехто накинув рідний прапор на плечі, підспівуючи солістові Андрію Хливнюку.

Ольга Фреймут на благодійному концерті / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут на благодійному концерті / Фото: instagram.com/freimutolia

Також знаменитість поділилася емоційним фото зі своїм найближчим колом, зробленим під час благодійного концерту. А до того Ольга показалася у громадському транспорті з її прихильницею після мітингу в центрі Лондону на підтримку України.

Ольга Фреймут з друзями / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно пісню українського гурту "Бумбокс" цинічно виконала коханка Путіна Катерина Мізуліна. Кремлівська маріонетка виступила з нею перед російськими курсантами в Тюмені й отримала відповідь від фронтмену Андрія Хливнюка.

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