Ольга Фреймут показалася в сорочці на голе тіло і поміркувала про доречність матюків

Українська ведуча Ольга Фреймут потішила шанувальників своєю гарною світлиною.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила чорно-білий кадр, на якому позує в одній лише сорочці. Вбрання Фреймут добре підкреслило її струнку фігуру.

Волосся в Ольги розпущене, а сміливий погляд спрямований на камеру. Під постом ведуча, яка знається на етикеті, поміркувала про доречність вживати нецензурну лексику.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Зокрема, за словами Фреймут, не варто матюкатися медійним персонам, дипломатам, блогерам. Від них, каже Ольга, очікують вищих стандартів і виваженості.

"Публічні люди, коли вдаються до лайливої лексики, викликають недовіру і мають неконтрольований вигляд. Під час війни хочеться покладатися на сильних особистостей, які тримають ситуацію під контролем. Холодна німа лють в очах, як на мене, - ідеальна альтернатива матам", - пояснила Фреймут.

Також ведуча не радить вживати нецензурну лексику на роботі в присутності керівництва:

"Чим ближче посада людини сягає вершечка кар'єрного дерева, тим небезпечніше при ній демонструвати невимушеність мови. Такі люди переважно довго драпалися догори, тому розраховують на належну повагу. Тримайте субординацію, якщо дуже хочеться поматюкатися, знайдіть собі вдячного слухача у перекурнях", - сказала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут поділилася з шанувальниками рідкісним фото зі своєю рідною сестрою. Ведуча має сестру, молодшу від неї на 10 років.

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