Ольга Фреймут показалася з 17-річною донькою після тривалої розлуки

Старша донька відомої української ведучої Ольги Фреймут 17-річна Злата Мітчелл замилувала сімейним контентом з мамою.

Так, знаменитість разом зі старшою донькою попозували задля спільного фото. На зображенні видно, як Ольга ніжно обіймає Злату.

"Мамо, я знову від'їжджаю", - написала Злата.

Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Вочевидь фото було зроблено перед черговим від'їздом доньки ведучої до іншої країни.

Втім, наразі невідомо, де саме перебували мама з донькою. Адже Мітчелл постійно подорожує світом. Так, нещодавно вона опинилась в Іспанії, де зустріла Новий рік і показалася у спокусливому вбранні з леопардовим принтом без макіяжу. До слова, Фреймут вже відреагувала на появу доньки у такому відвертому образі. А до того дівчина приїздила на батьківщину до України, де провела час з українськими друзями.

Зазначимо, сама ведуча Ольга Фреймут з 7-річним сином Валерієм і 6-річною донькою Євдокією наразі перебуває у Великій Британії. Зокрема, нещодавно знаменитість показала, як проводить час із двома молодшими дітьми за кордоном.

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