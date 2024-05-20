Ольга Фреймут припинила приховувати обличчя 6-річної доньки і здивувала їхньою схожістю

Знаменитість також розсекретила, як разом із дівчинкою проводить час у Лондоні.

Українська ведуча Ольга Фреймут ретельно приховувала своїх молодших дітей від публіки та не показувала їх у соцмережах.

Під час повномасштабної війни знаменитість почала поступово знайомити сина та доньку зі своєю аудиторією. Цього разу Фреймут нарешті показала обличчя 6-річної донечки, яка вже через місяць святкуватиме день народження.

Ведуча продемонструвала, як Євдокія помітно підросла та змінилася. Окрім того, фани запримітили, що дівчинка неабияк схожа зовнішньо на свою зіркову маму.

Ольга Фреймут із молодшою донькою / Фото: instagram.com/freimutolia

До речі, Ольга Фреймут також розсекретила, як проводить час із Євдокією. Схоже, дівчинці подобається мультфільм "Свинка Пеппа". Тож, ведуча у Лондоні зводила донечку до Peppa Pig World - локації, що присвячена головній героїні мультика.

Ольга Фреймут разом з Євдокією сфотографували з аніматорами у костюмах свинок та попозували на тлі будиночка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик вперше показала обличчя наймолодшої донечки. Також знаменитість похрестила Адель та поділилася кадрами з таїнства.

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