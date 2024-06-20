Ольга Фреймут припинила приховувати 8-річного сина і показала, як він помітно підріс

Ведуча поділилася, як хлопчик проводить час зі старшою сестрою.

Українська ведуча Ольга Фреймут все частіше знайомить користувачів зі своїми молодшими дітьми.

Однак, якщо 6-річна Євдокія стала частою гостею в маминому фотоблогу, то 8-річний Валерій – ні. Та цього разу Фреймут зробила виняток. Ведуча нарешті припинила приховувати сина та показала, як він помітно підріс.

Знаменитість в Instagram-stories опублікувала знімок, на якому був зображений Валерій. Хлопчик сидів у закладі і насолоджувався пастою і охолоджувальним напоєм. Зокрема, Валерій проводив час зі своєю старшою сестрою, 18-річною Златою, яка приїхала до сім'ї з США.

Син Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Як поділилася Фреймут, коли її донька наглядає за братиком і сестричкою, то обов'язково веде їх до закладів.

"Коли Злата за няню", - підписала кадр Ольга Фреймут.

Нагадаємо, нещодавно Злата стала випускницею в США. Донька ведучої закінчила школу та вступає до вищого навчального закладу. До речі, дівчина вже встигла показати, як вона святкувала випускний.

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