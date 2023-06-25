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Ольга Фреймут розчулила зверненням п'ятирічної доньки до українців: "Молюся за перемогу"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1402
Час на прочитання
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Ольга Фреймут розчулила зверненням п'ятирічної доньки до українців: "Молюся за перемогу"

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Дівчинка написала зворушливого листа.

Телеведуча Ольга Фреймут зворушила Мережу зверненням п'ятирічної доньки Євдокії до українського народу. 

У сторіз в Instagram знаменитість показала малюнок дівчинки, який побачила в її рюкзаку. Зіркова мама також була неабияк розчулена знахідкою.

"Знайшла в рюкзаку Євдокії - лист до народу України", - розповіла Фреймут.

Донька Ольги Фреймут звернулася до українців / © instagram.com/freimutolia
Донька Ольги Фреймут звернулася до українців / Фото: instagram.com/freimutolia

На аркуші донька Фреймут зобразила засмученого янгола у небі та серця.  До свого малюнку Євдокія додала листа, у якому висловила свої почуття до українців.

"Дорогий народе України, я молюся за твою перемогу. Я сподіваюся, що ви не загинете. З любов'ю від Євдокії", - написала у листі п'ятирічна дівчинка.

Донька Ольги Фреймут звернулася до українців / © instagram.com/freimutolia
Донька Ольги Фреймут звернулася до українців / Фото: instagram.com/freimutolia

Зазначимо, що зараз разом з молодшими дітьми Ольга Фреймут перебуває у Великій Британії та активно висвітлює події на батьківщині у лондонському виданні.

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Дата публікації
Перегляди
1402
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