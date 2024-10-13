Ольга Фреймут розкрила, як реагувати на російську мову та в яких випадках треба нею спілкуватися

Українська ведуча Ольга Фреймут розкрила, як треба реагувати на російську мову та в яких випадках можна нею спілкуватися.

Знаменитість у своєму Instagram поділилася декількома правилами етикету. Зокрема, Ольга Фреймут розкрила, як треба реагувати на російську мову. За словами ведучої, якщо це особисте звернення російською, то варто відповідати нею ж. Утім, це лише в тих випадках, якщо співрозмовник не з країни-агресорки і якщо ви не знаєте іншої мови, якою б могли порозумітися. Фреймут додала, якщо бажання спілкуватися російською немає, то варто просто усміхнутися і сказати, що "нічного не розумієте".

"Коли до тебе звертаються російською? За етикетом – переходимо на мову співрозмовника. Але ж це мова вбивць…Якщо людина не з країни-агресорки, втім, розмовляти українською, англійською, польською, грузинською не може, і єдина мова, якою ви можете порозумітися, - російська, краще перейти на ту мову. Якщо подолати відразу таки не в силі, усміхніться і вдайте, що нічого не розумієте", - порадила Фреймут.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Також ведуча наголосила, що в жодному разі не можна сміятися з тих, хто переходить на українську мову та робить помилки. Окрім того, Фреймут застережила від виправлень помилок. За словами знаменитості, це можна робити лише в тому випадку, якщо про це попросили.

"Ніколи не робіть зауваження тим, хто перейшов на українську і говорить непевно. Хіба, якщо людина просить її виправляти. Ми ж не сміємося з дітей, які роблять перші кроки", - зазначила Фреймут.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько висловилася про мовне питання. Артистка розкритикувала закиди "чому не державною", а також обурилася через цькування російськомовних.

Читайте також: