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Ольга Фреймут розсекретила, який бізнес відкрила за кордоном: "Проєкт мрії"

Ольга Фреймут розсекретила, який бізнес відкрила за кордоном: "Проєкт мрії"

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ведуча поділилася подробицями бізнесу у Великій Британії.

Українська ведуча Ольга Фреймут похизувалася своїм новим проєктом.

Так, знаменитість заявила про відкриття власного Клубу манер у столиці Великої Британії. Як говорить Ольга, разом з партнерами їй вдалося втілити давню мрію, адже вона вже неодноразово проявляла свій інтерес до етикету. І навіть свого часу брала участь у відповідних шоу на ТБ.

Фреймут ділиться, що Клуб доступний для всіх українців за кордоном, адже всі лекції будуть рідною мовою. До того ж заняття проводитиме сама зірка та запрошені спікери.

Ольга Фреймут у Великій Британії / © instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут у Великій Британії / Фото: instagram.com/freimutolia

"Я щаслива. У Лондоні відкрито Клуб манер О. Фреймут. Лекції вестиму я та експерти, мова – українська. Я дуже горда, що є така нагода відкрити проєкт-мрії. Тепер я в Лондоні також є викладачем від академії "Debrett‘s", єдиній у Східній Європі", - розповіла знаменитість.

У коментарях прихильники Фреймут привітали її з новим етапом життя та побажали успіхів.

  • Олю, яка новина! Як цікаво! Наші щирі вітання!
  • Щирі вітання з нагоди вашого нового проєкту!
  • Лондону пощастило! Пані Фреймут, Оля, яка ж тендітна, ніжна, і гарна та вишукана

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Білоножко зізналась, скільки заробляє на місяць та що їй приносить дохід.

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