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Ольга Фреймут шокувала, як агресивний поляк обматюкав її та виганяв з Польщі

Ольга Фреймут шокувала, як агресивний поляк обматюкав її та виганяв з Польщі

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Зі знаменитістю почали агресивно поводитися після того, як почули, що вона з України.

Українська ведуча Ольга Фреймут розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився в Польщі.

Так, знаменитість днями була в сусідній країні. Як поділилася у своєму Instagram ведуча, без неприємностей не минулося. Ольга Фреймут їхала в таксі та розмовляла з водієм українською. Це почув один із поляків, який одразу ж агресивно підбіг до знаменитості, поки авто зупинилося. Він польською її обматюкав, вихваляв кремлівського диктатора путіна та виганяв із Польщі. Ба більше, перехожі, які були у віці, повністю підтримували агресію чоловіка, тицяли Фреймут середнього пальця і кричали забиратися геть.

"Теплий" прийом у Варшаві. Ось відео-реакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати: "К*рва, слава путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну", - шокувала ведуча.

Ольга Фреймут обурила, як агресивний поляк обматюкав її та вихваляв Путіна

Ольга Фреймут обурила, як агресивний поляк обматюкав її та вихваляв Путіна

Ольга Фреймут просто шокована такою поведінкою. Знаменитість висловила свою підтримку всім, хто вимушено живе в Польщі та стикався з подібними нападками.

"Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні", - наголосила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут була в Україні. Ведуча возз'єдналася зі старшою донькою, яка приїхала з США до Києва.

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