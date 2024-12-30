Ольга Фреймут шокувала, як агресивний поляк обматюкав її та виганяв з Польщі

Зі знаменитістю почали агресивно поводитися після того, як почули, що вона з України.

Українська ведуча Ольга Фреймут розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився в Польщі.

Так, знаменитість днями була в сусідній країні. Як поділилася у своєму Instagram ведуча, без неприємностей не минулося. Ольга Фреймут їхала в таксі та розмовляла з водієм українською. Це почув один із поляків, який одразу ж агресивно підбіг до знаменитості, поки авто зупинилося. Він польською її обматюкав, вихваляв кремлівського диктатора путіна та виганяв із Польщі. Ба більше, перехожі, які були у віці, повністю підтримували агресію чоловіка, тицяли Фреймут середнього пальця і кричали забиратися геть.

"Теплий" прийом у Варшаві. Ось відео-реакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати: "К*рва, слава путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну", - шокувала ведуча.

Ольга Фреймут обурила, як агресивний поляк обматюкав її та вихваляв Путіна

Ольга Фреймут просто шокована такою поведінкою. Знаменитість висловила свою підтримку всім, хто вимушено живе в Польщі та стикався з подібними нападками.

"Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні", - наголосила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут була в Україні. Ведуча возз'єдналася зі старшою донькою, яка приїхала з США до Києва.

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