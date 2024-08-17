Ольга Фреймут шокувала, як зосталась без квартири в центрі Києва: "Перетворилися на лопухів"

Українська ведуча Ольга Фреймут приголомшила, як із чоловіком зосталась без квартири в центрі Києва.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що ще задовго до війни вклалася в будівництво домівки. Мова йде про житловий комплекс на Подолі. Ольга Фреймут говорить, що вони з обранцем завжди мріяли про житло там і наважилися втілити мрію в реальність. Однак сталося не так, як планувала ведуча. Час минав, а будівництво не завершувалося, а згодом взагалі припинилося.

"Це історія про шахрая. Я вагалася, чи розповідати. Наважилася: когось моя розповідь зможе вберегти. Ми з чоловіком завжди хотіли жити на Подолі. Купили квартиру до війни. Час минав, квартиру купили задовго до війни, але забудовник зупинив будівництво і не повідомив, коли будинок здадуть в експлуатацію. Щасливі мешканці "елітного дому" перетворилися на обібраних лопухів", - поскаржилася Фреймут.

Ольга Фреймут розповіла, як через шахраїв зосталася без квартири

Ведуча говорить, що багато років судилася з забудовником і врешті суд виграла. Однак свої кошти назад так і не отримала. За словами знаменитості, хоч рахунки забудовника заблоковані, але він встиг їх вивести. Утім, Ольга Фреймут не збирається цього просто так лишати, а хоче таки домогтися справедливості.

"Ми з чоловіком подали до суду. Суд тривав багато років. Суд ми виграли. Мені дивно, виграти суд, але не отримати жодної компенсації. У житті бувають матеріальні втрати, це нормально. Але я ніколи не думала, що стану жертвою шахраїв. Якщо чесно, не збираюся цією жертвою ставати. Я сподіваюся, що ця справа набуде розголосу", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут повернулася з-за кордону до Києва. Знаменитість вже встигла пройтися по Маші Єфросиніній та Олі Поляковій. Ведуча дорікнула зіркам через жарт про Тіну Кароль.

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