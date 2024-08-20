Ольга Фреймут висловилася про російське громадянство чоловіка і запроваджені проти нього санкції

Днями в Мережі розгорілося обговорення довкола громадянства чоловіка телеведучої Ольги Фреймут – Володимира Локотка.

У коментарі ТаблоID знаменитість підтвердила, що її обранець раніше дійсно був громадянином РФ. Як говорить Фреймут, Локотко став резидентом України від 2006 року. Ба більше, за словами ведучої, РФ навіть запроваджувала проти її чоловіка санкції, щоправда, 2019 року вони були скасовані.

"Мій чоловік дійсно був громадянином Росії, ну так склалося, що він народився у Казахстані, він там (у Росії – прим. ред.) вчився, а потім поїхав до України, і від 2006 року він живе, працює і є резидентом України. Більше того, у нього є персональні санкції від Росії 2018 року як на топменеджера української медіаіндустрії", - говорить ведуча.

Ольга Фреймут з чоловіком / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут також зазначила, що наразі її чоловік є громадянином Казахстану. Володимир Локотко, за словами ведучої, подавав документи на отримання українського громадянства ще до повномасштабної війни, однак з початком російського вторгнення ця процедура ускладнилася. Також Фреймут зазначила, що Україна не запроваджувала санкції проти її чоловіка.

"Ми знаємо, що під час війни Україна забирає житло у росіян, але мій Володя - він резидент України. А за законом Україна не запроваджує санкції проти резидентів України. Зараз Володя є громадянином Казахстану. Нам же треба якось в Україні жити. Звичайно, Володя отримав казахський паспорт. Він подався на українське громадянство ще до початку війни, але почалася війна. І поки ми чекаємо на рішення", - додала ведуча.

Ольга Фреймут з чоловіком / Фото: instagram.com/freimutolia

Зазначимо, обговорення громадянства чоловіка Ольги Фреймут почалося після того, як вона повідомила, що нібито через шахраїв зосталася без квартири на Подолі. Ведуча говорила, що вклала кошти в будівництво, але компанія-забудівельниця не вводить ЖК в експлуатацію. Ольга Фреймут також зазначала, що виграла з чоловіком суд, але вкладених коштів назад так і не отримала.

Тим часом у компанії-забудівельниці інша версія. Власник Андрій Вавриш заявив, що їхній клієнт не Ольга Фреймут, а її чоловік – Локотко, який до того ж є громадянином РФ. Також він додав, що будинок вже введений в експлуатацію, щодо цього є всі необхідні документи, наразі там ведуть внутрішні оздоблювальні роботи. Вавриш дорікнув Фреймут, що та просто збирається отримати кошти, адже нібито не житиме в Україні. Щодо судового рішення йому теж знайшлося, що сказати. Вавриш зазначив, що спочатку був розгляд справи в суді першої інстанції, який ухвалив рішення 2024 року, після цього ще в апеляційному. За словами власника компанії, вони виконають всі судові зобов'язання.

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