Ольга Фреймут вперше показала рідного брата, який воює на передовій: "Ми зовсім не схожі"

Українська телеведуча Ольга Фреймут вперше показала свого рідного брата Миколу.

Виявилося, що рідна людина знаменитості наразі захищає Україну на передовій від російських окупантів, про що раніше вона не розповідала. Однак Ользі Фреймут знадобилася допомога. Брат ведучої служить у спецпідрозділі "Аратта", який входить до складу ГУР МО. Нині військовим вкрай необхідні дрони. Тож, Фреймут вирішила скористатися своєю медійністю та оголосила благодійний збір.

"Це батальйон "Аратта". Звісно, до цих людей у мене особливе ставлення, там мій рідний брат. Вони мені рідні. Оголошую збір для "Аратти". Потрібні дрони", - зазначила ведуча.

Ліворуч - рідний брат Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Окремо Ольга Фреймут прокоментувала фото брата. Вона зазначила, що він у неї чорнявий та гарний. Окрім того, ведуча та її рідний брат зовсім не схожі між собою: "Ми зовсім з ним не схожі, бо він чорнобривий і красивий".

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Пустовіт заговорила про бажання піти воювати. Артистка припустила, чим могла б бути корисною на фронті.

Читайте також: