Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала 8-річного сина-красеня та як він змінився

Українська ведуча Ольга Фреймут похизувалася, як готується до новорічних свят у Великій Британії, де проживає з молодшими сином і донькою.

У своєму фотоблогу Фреймут поділилася дитячими радощами. Так, у своєму будинку родина зірки вже потрохи починає оздоблювати все новорічним декором. У перший день зими Ольга з дітьми поставила ялинку. Зокрема, під час цього процесу багатодітна мама зазнімкувала свого сина Валерія. На зображенні у руках щасливого 8-річного хлопця видніється зелена красуня.

Син Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ведуча також показала одну з прикрас на новорічній ялинці у формі будиночку й написала зворушливе побажання. Зокрема, Ольга привітала всіх з настанням зими та побажала кожному мати дах над головою.

"Нехай у нас у всіх буде дім. З першим днем зими", - замилувала зірка.

Дім Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Від першого шлюбу знаменитість виховує 18-річну доньку Злату, яка нині проживає та навчається у США. Другим чоловіком зірки став бізнесмен Володимир Локотко, якому вона народила сина Валерія й доньку Євдокію, якій зараз сім років. Так, молодші діти Фреймут під час повномасштабного вторгнення виїхали з України та живуть з мамою у Великій Британії. А ще зовсім нещодавно Ольга стала бізнесвумен і вперше розповіла про свій новий дохід під час війни.

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