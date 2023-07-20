Ольга Фреймут з дітьми вперше від початку війни приїхала до України і нарвалася на хейт

Ведуча у Львові проведе спецлекцію про манери під час війни.
Телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що разом з молодшими дітьми повернулася до України.
Це став перший візит зірки додому від початку повномасштабної війни. Про приїзд Фреймут розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила декілька знімків зі своєї дороги. Ведуча показала мальовничі синьо-жовті українські краєвиди, а також своїх підрослих дітей - доньку Євдокію та сина Валерія. Разом з донькою і сином зіркова мама зупинилася і пройшлася полем на рідній землі.
Як раніше розповідала Фреймут, вона приїхала до Львова, аби провести тут благодійний захід – спецлекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя". Під час лекції Фреймут розповість про те, що робити з емоціями, коли їх через край, як ненавидіти з гідністю та чи доречно веселитися, коли в країні війна.
Захід буде безкоштовним, втім місця на нього обмежені. Аби потрапити на лекцію від Фреймут треба зробити донат від 700 грн, а всі отримані гроші ведуча пообіцяла переказати добровольчому батальйону, який боронить Україну на передовій.
Втім, юзери не з особливим ентузіазмом зустріли захід від Фреймут. Люди залишили такі коментарі:
- Мені так подобаються люди, які поїхали з країни на початку війни, а потім намагаються бути психологами для тих, хто залишився
- Це ми вам можемо розказати, що і як. Де що летить і як морально з цим поратися
- Треба було 24 лютого таку лекцію провести. А, вас же не було тут
- Назва лекції щодо манер під час війни уже неетична, люди пережили жахіття, не слід ще нав'язувати ще якісь стандарти поведінки. Ви не кваліфікований психолог, в умовах, коли більша частина населення дуже травмована подіями, некваліфіковані люди не мають право розповідати, як в цих важких умовах поводитись
Нагадаємо, що у Ольги Фреймут троє дітей. Старша донька ведучої, 17-річна Злата Мітчелл живе та навчається у США. З молодшими дітьми Фреймут поїхала з України під час повномасштабного вторгнення. Не так давно Злата показувала, як гостювала у мами з братом і сестрою у Лондоні.
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