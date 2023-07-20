Ольга Фреймут з дітьми вперше від початку війни приїхала до України і нарвалася на хейт

Ведуча у Львові проведе спецлекцію про манери під час війни.

Телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що разом з молодшими дітьми повернулася до України.

Це став перший візит зірки додому від початку повномасштабної війни. Про приїзд Фреймут розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила декілька знімків зі своєї дороги. Ведуча показала мальовничі синьо-жовті українські краєвиди, а також своїх підрослих дітей - доньку Євдокію та сина Валерія. Разом з донькою і сином зіркова мама зупинилася і пройшлася полем на рідній землі.

Ольга Фреймут повернулася до України / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з дітьми повернулася до України / Фото: instagram.com/freimutolia

Як раніше розповідала Фреймут, вона приїхала до Львова, аби провести тут благодійний захід – спецлекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя". Під час лекції Фреймут розповість про те, що робити з емоціями, коли їх через край, як ненавидіти з гідністю та чи доречно веселитися, коли в країні війна.

Захід буде безкоштовним, втім місця на нього обмежені. Аби потрапити на лекцію від Фреймут треба зробити донат від 700 грн, а всі отримані гроші ведуча пообіцяла переказати добровольчому батальйону, який боронить Україну на передовій.

Втім, юзери не з особливим ентузіазмом зустріли захід від Фреймут. Люди залишили такі коментарі:

Мені так подобаються люди, які поїхали з країни на початку війни, а потім намагаються бути психологами для тих, хто залишився

Це ми вам можемо розказати, що і як. Де що летить і як морально з цим поратися

Треба було 24 лютого таку лекцію провести. А, вас же не було тут

Назва лекції щодо манер під час війни уже неетична, люди пережили жахіття, не слід ще нав'язувати ще якісь стандарти поведінки. Ви не кваліфікований психолог, в умовах, коли більша частина населення дуже травмована подіями, некваліфіковані люди не мають право розповідати, як в цих важких умовах поводитись

Нагадаємо, що у Ольги Фреймут троє дітей. Старша донька ведучої, 17-річна Злата Мітчелл живе та навчається у США. З молодшими дітьми Фреймут поїхала з України під час повномасштабного вторгнення. Не так давно Злата показувала, як гостювала у мами з братом і сестрою у Лондоні.

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