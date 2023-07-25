Ольга Фреймут зачарувала Мережу рідкісним фото зі своїм чоловіком

Українська телеведуча Ольга Фреймут рідко ділиться у своїх соцмережах світлинами з рідними, проте іноді в її блозі все ж можна побачити щасливі родинні кадри.

Так, у своїх Instagram-stories знаменитість поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком, телевізійним продюсером Володимиром Локотком.

Зіркове подружжя позувало разом у одному з львівських готелів - усміхнена Фреймут сиділа на руках в чоловіка, притулившись до нього. Світлину з чоловіком ведуча залишила без підпису.

Ольга Фреймут з чоловіком / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Фреймут з двома дітьми від продюсера вперше за час повномасштабної війни повернулася до України. Тривалий час ведуча з сином Валерієм та донькою Євдокією перебувала у Лондоні, де висвітлювала війну в одному з британських видань.

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