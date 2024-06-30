Ольга Фреймут захопила відео з донечкою-копією, яка навчає етикету англійською мовою

Євдокія навчила, як правильно пити гарячі напої.
Українська ведуча Ольга Фреймут показала рідкісні кадри зі своєю молодшою донечкою Євдокією.
Так, у фотоблогу зірка оприлюднила ролик, у якому разом з донечкою перебуває у кав'ярні. І після того, як вони отримали свої напої Євдокія вирішила розповісти про правильне їх споживання. Зокрема, юна донька Фреймут англійською мовою розповіла, що не можна охолоджувати гарячі напої дмухаючи, а краще постійно помішувати їх і дещо зачекати. У цей момент Євдокія одягнута у шолом і протиударні рукавички для їзди на роликах чи велосипеді.
"Євдокія. Етикет", - лаконічно підписала Ольга відео.
А вже під публікацією ведуча у відповідь старшої доньки Злати на коментар "моя улюблена" додала, що її доньки – "гордості".
Своєю чергою, шанувальники написали, що Євдокія не лише красуня, але й успадкувала витончені манери мами.
- Як же можна бути копією мамусі? Така вже красива дівчинка
- Тепер у нас є дві фантастичні жінки
- Яка грація, яка легкість жестів. Дуже схожа витонченістю на Вас, пані Ольга
- Яка прекрасна англійська
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут похизувалася, як проводить дозвілля зі своїми дітьми у Великій Британії, де проживає. Зокрема, зірка розповіла, які звички прищеплює своїм дітям ще змалку.