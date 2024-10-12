Ольга Фреймут замилувала фото з сестрою-копією та розповіла, чим вона допомогла їй у бізнесі

Українська ведуча Ольга Фреймут потішила прихильників рідкісними сімейними знімками.

У своєму фотоблогу знаменитість поділилася, що зустрілася з сестрою Юлією у Іспанії. Саме там у ведучої був запланований захід, присвячений етикету. За словами Фреймут, молодша сестра допомагала їй з організацією. Також зірка поділилася атмосферними фото з ресторану, де минула подія. На зображеннях видніються прикрашена зала та слухачі лекції від Фреймут. До того ж ведуча повідомила, що всі виручені кошти з продажу книг на заході вона спрямувала на благодійність.

Ольга Фреймут з сестрою Юлією / Фото: instagram.com/freimutolia

"Кадри з Бенідорму, лекція з етикету. Коли хочеться зупинити момент: поруч сестра Юля, лагідний жовтень, хризантеми на столі, такі магічні, які викликають спогади, дуже теплі спогади. Я працюю... Дякую за організацію заходу, де кожна деталь ідеальна. Бенідорм, ти підкорив мене", - поділилася враженнями Ольга.

Ольга Фреймут з сестрою Юлією й гостями на лекції / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з сестрою Юлією та гостями на лекції / Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут розсекретила, який бізнес своєї мрії відкрила у Великій Британії та чим він займатиметься.

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