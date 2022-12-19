Ольга Фреймут замилувала Мережу рідкісним відео з 5-річною донькою біля новорічної ялинки

Телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісними кадрами із молодшою донькою Євдокією.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість привітала своїх підписників із днем святого Миколая, а до привітань додала архівне відео з донечкою.

5-річна Євдокія у рожевій сукні біля новорічної ялинки заспівала відому пісеньку "Ой хто Миколая любить...". Кадри були зроблені ще минулого року, до початку повномасштабної війни в Україні.

"Миколай нікого не залишить, захистить, подарує радість і перемогу Україні! Зі святом, рідні українці. Де б ви зараз не були, пам'ятайте, що ми благословенна нація. Вітання всім від Євдокії. Відео з Києва до війни", - написала Фреймут.

Як раніше розповідала Ольга Фреймут під час війни вона виїхала до Великої Британії та працює у місцевому виданні, у якому висвітлює війну в рідній країні.

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