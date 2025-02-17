Ольга Фреймут зворушливо привітала доньку з 19-річчям і показала її небачене фото

Ведуча поділилася архівним знімком Злати.
Українська ведуча Ольга Фреймут розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 17 лютого, старша донька зірки Злата Мітчелл святкує 19-річчя. В особливий день Фреймут опублікувала фото іменинниці, де вона ще зовсім маленька. Юна Злата на кадрі позує перед об'єктивом з напоєм у раках. Зіркова мама у фотоблогу адресувала доньці привітання та зізналася, що вона для неї особлива й накраща.
"З днем народження, моя душа, моя суперсила, моя найзнаковіша донька у всесвіті", - замилувала Фреймут.
Тим часом Злата у своїх сторіз показала, що у переддень дня народження насолоджувалася з друзями відпочинком в Лос-Анджелесі.
Зазначимо, Злата Мітчелл вже тривалий час проживає за кордоном. Донька ведучої живе та навчається у США та час від часу приїздить на канікули до друзів в Україну. А нещодавно Ольга Фреймут зі Златою обидві побували на Батьківщині й показали свої улюблені місця у столиці.
Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва розсекретила, де її 18-річна донька Кароліна буде здобувати вищу освіту та яку професію обрала. Кароліна навчатиметься в державному університеті за кордоном.
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