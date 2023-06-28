Ольга Горбачова показала 18-річну доньку, яка пішла на випускний у вечірній сукні та шкарпетках

Старша донька зіркового подружжя закінчила школу.
Відома українська артистка Ольга Горбачова показала свою дорослу 18-річну доньку Поліну від продюсера Юрія Нікітіна, яка святкує випускний.
Цьогоріч дівчина закінчила школу у Нью-Йорку і стала випускницею. Поліна святкує випускний. Утім, як поділилася Горбачова, у неї з донькою виникли дискусії щодо вбрання. Артистка хотіла, аби Поліна одягла сукню та підбори, сама ж дівчина не планувала цього робити. Горбачова зрозуміла, що донька вже доросла й сама може приймати рішення. Врешті, Поліна обрала вечірню сукню та шкарпетки.
"Мені складно її відпустити зовсім, але далі тягнути неможливо…Я зрозуміла це, коли вимагала купити підбори на випускний, а Поліна пручалася. Я образилася, але зрозуміла, що час настав відчепитися від неї назавжди. Хай хоч в шкарпетках йде. І вона пішла", - поділилася Горбачова.
Однак, у Поліни був ще один лук. На офіційну частину випускного в школі дівчина одягнула вишиту сукню.
"Та не все пропало. На випускний у школі вона попросила привезти їй вишиту сорочку. І це було прекрасно", - зазначила Горбачова.
Нагадаємо, раніше Олена Кравець показала рідкісне фото помітно підрослих двійнят. Катерина та Іван показалися в українському вишитому вбранні.
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