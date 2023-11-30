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Ольга Горбачова показала рідкісні фото помітно підрослих доньок від Юрія Нікітіна

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Ольга Горбачова показала рідкісні фото помітно підрослих доньок від Юрія Нікітіна

Ольга Горбачова / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Старша й молодша донька попозували в різних місцях.

Відома українська артистка Ольга Горбачова замилувала фото старшої та молодшої доньок, 18-річної Поліни та 9-річної Серафими, від продюсера Юрія Нікітіна.

У своєму фотоблогу Горбачова опублікувала серію світлин, на яких можна побачити її доньок. Вочевидь фото з ними були зроблені у різний час, адже позаду дівчат постійно змінюються локації. Так, старша Поліна попозувала на тлі водойми. Дівчина обрала чорні штани та теплу сіру кофту. І доповнила образ окулярами.

Донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga
Донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

А ось її молодша сестра Серафима спершу показалася на світлинах з доволі смішним виразом обличчя з ресторану. На ще одному кадрі 9-річна донька Горбачової попозувала у штанах і яскравому топі на тлі великого будинку.

Донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga
Донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / Фото: instagram.com/gorbachovaolga
Донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga
Донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Під дописом 42-річна артистка поділилася роздумами про життя. За її словами, їй дуже подобаються схожі добірки фото, адже саме вони показують раптовість і насиченість життя.

"Життя зараз рендомне. Ти наче його не обираєш. Проте гостро відчуваєш, коли бачиш, як дехто вміє точно передати і момент, і життя", - написала дружина Нікітіна.

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga
Ольга Горбачова / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Шанувальники були в захваті від фотосету, тому залишили багато смайликів у формі вогників і сердечок у коментарях.

До слова, цю публікацію також помітив тато доньок-красунь Юрій Нікітін і залишив лайк.

Нагадаємо, раніше українська блогерка Саша Бо розчулила своїх фанів ніжним відео з донечкою. Знаменитість показала, як годує та одягає немовля, якому виповнилося лише тиждень.

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Дата публікації
Перегляди
620
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