Ольга Горбачова пригадала неочікуваний подарунок від Юрія Нікітіна вартістю 4 тисячі доларів

Артистка розсекретила, що саме їй тоді подарував коханий.

Відома українська артистка Ольга Горбачова пригадала, як чоловік, продюсер Юрій Нікітін, зробив їй неочікуваний подарунок.

У розмові з прихильниками знаменитість поцікавилася, чи радяться вони з кимось, коли витрачають гроші на розвиток. Ольга поділилася своїм досвідом. Якось вона порадилася з Нікітіним стосовно того, чи варто витратити 3,9 тис. доларів на навчання. За деякий час продюсер у якості подарунка придбав курс дружині.

"Я радилась лише раз, коли йшлося про навчання в 3900 доларів. Не наважилася сама. І чоловік спочатку почухав потилицю, що я зчитала, як сигнал "не дуже"… А за пару тижнів подарував!", - поділилася Ольга.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Горбачова також розповіла, що наступні курси, вартістю 2299 доларів вже придбала сама і не радилася з чоловіком.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Утім, знаменитість зізналась, що такі кошти вона вкладає лише у свій розвиток. А от, наприклад, у якісь речі – ні, адже вважає це вкладення неоправданим.

"Я досі не змогла витратити ці гроші, наприклад, на сумку. Не тому, що їх не було, а тому що для мене це недоцільно і нересурсно", - додала Ольга.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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