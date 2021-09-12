Ольга Горбачова розповіла, як вона з Нікітіним будує будинок: "Я все замовляю в Україні"

Ольга Горбачова розповіла, як вона з Нікітіним будує будинок: "Я все замовляю в Україні"

Зірка вже пів року займається будівництвом нової оселі.

Відома українська співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно похизувалася стрункою фігурою, поділилася цікавими новинами про свою нову оселю.

Так, у програмі "Світське життя" артистка зізналася, що вже пів року в неї будується будинок, і зараз вже фінальний етап – декорування. Зірка говорить, що він вдвічі більший, ніж її попередній. А цікаво те, що Ольга вирішила підтримати українського виробника. Матеріали для будівництва та оздоблення вона купувала в Україні.

"По-перше, українські товари якісні. По друге, приємні ціни. По-третє, немає проблем з доставкою", - зізналася артистка.

Нагадаємо, Ольга Горбачова завершила кар'єру співачки та телеведучої. Дружина продюсера Юрія Нікітіна зазначила, що замислювалася над цим декілька років та зауважила, що чоловік не впливав на її рішення.

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