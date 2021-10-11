Ольга Горбачова розповіла про дівчину, з якою крутив роман Нікітін

Стосунки у продюсера були після розлучення з Ольгою.

Зіркове подружжя Ольга Горбачова та Юрій Ніктін разом вже понад 20 років.

Однак, ні для кого не секрет, що стосунки пари піддавалися випробовуванню. І одного разу вони розлучилися через зраду Нікітіна. Як розповіла Ольга "Зірковому шляху", тоді Юрій спробував зустрічатися з іншою дівчиною.

"У нього були одні стосунки. Певно, якби вони були такими гармонійними, щасливими, я б раділа за те, що моя донька буде зустрічатися на вихідних з цією дівчиною. Але дівчина була дуже складна і вона якось намагалася через спільне коло мене зачіпати чимось. Але я собі нагадувала японську мудрість – що треба сісти на березі річки і чекати, поки повз тебе пропливе труп ворога", - сказала Горбачова.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / instagram.com/gorbachovaolga

Той період артистка переживала вкрай складно. Це відчувалося навіть у самопочутті зірки. Подейкували, що Ольга навіть мала суїцидальні думки.

"В моєму роду було багато людей, які саме так вчинили. У мене були фізичні сбої, тобто щось відбувалось з організмом. У мене була нудота", - зізналася Горбачова.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / instagram.com/gorbachovaolga

Також, за словами Ольги, коли хтось з чоловіків намагався з нею познайомитися, у Нікітіна відбувалася дивна реакція:

"Юра дуже дивно поводився. Коли в моєму колі з'являвся хтось потенційний, розумний, багатий він якось не усвідомлено перетворював цю людину на свого друга і починався бар'єр: "Я от з Юрою, а ти його колишня дружина",- пригадала Горбачова.

Пауза в стосунках Нікітіна та Горбачової тривала два роки. Врешті, роман продюсера з іншою завершився. Зараз Горбачова каже, що добре що Юрі дісталася "молоденька дурненька дівчинка", бо він лише в цих стосунках зрозумів, що йому потрібна саме Горбачова.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / instagram.com/gorbachovaolga

Після двох років перерви пара знов почала зустрічатися, у них народилася друга донька Серафима. А 2016-го закохані знову побралися.

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