Ольга Горбачова розсекретила, де перебуває її старша донька від Нікітіна: "Живе у чужій родині"

Відома українська артистка Ольга Горбачова розсекретила, де перебуває її старша донька.

У фотоблогу знаменитість розповіла, що нині Поліна живе за кордоном, а саме у Нью-Йорку. Там дівчинка навчається у місцевій школі.

Ольга Горбачова з доньками / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Проживає Поліна в американській родині, яка погодилася допомогти та прихистити українку.

"Поліна живе у чужій родині, що звісно ж розбиває мені серце (бо хочу бути поруч), але й розширює уявлення про людську доброту у світі. Тому на деяких знайомствах з потенційними родинами я плакала, коли чула: "Ми шукали можливості допомогти українцям і щасливі, що можливість знайшлася. Родини були дуже різні… Їхні діти так само навчаються в цій школі, і власне школа сама звернулася до них по допомогу, коли ми попросили", - поділилася Горбачова.

Ольга Горбачова / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Чимало родин запропонували Поліні жити саме у них. Серед них була навіть телезірка – письменниця та телеведуча. Саме у цій родині хотіла жити донька Горбачової. Утім, мама обрала іншу.

Старша донька Ольги Горбачової / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

"Умови проживання були у всіх дуже класні, і Поліна, звісно, що обрала жити у телезірки та журналістки, бо й сама мріє навчатись на письменницю. Але…мамка наполягла на родині з трьома донечками, де старша вже поїхала. Інтуїтивно. І тільки через знайомство онлайн. Бо саме ці батьки сказали, що хочуть дати дітям гідний приклад допомогти іншим людям", - зазначила Ольга.

Доньки Ольги Горбачової / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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