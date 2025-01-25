Ольга Харлан назвала дату свого весілля з іноземцем: яким буде свято

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розкрила свої плани на весілля з олімпійським чемпіоном Луїджі Самеле, якому вона сказала "так" чотири місяці тому.

Спортсменка в інтерв'ю Liga Life зізналася, що вона сподівається організувати свято вже цього року. Харлан зазначила, що вона з іноземцем роздумує про деякі українські традиції, які могли б доповнити атмосферу.

"Думаю так, (цього року організуємо весілля – прим. ред.). У мене вже було весілля (перше з шаблістом Дмитром Бойком – прим. ред.) з українськими традиціями. Можу сказати, що найголовніші традиції українського весілля я візьму, але не всі. Мені здається, що воно буде більш модернізованим", - розповіла зірка.

Ольга Харлан и Луїджі Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Щоправда, Самеле не готовий миритися з усіма традиціями. Спортсменка каже, що йому видалося дуже дивним мити ноги тещі на весіллі:

"Думаю, візьму рушник (з українських традицій - прим. ред.). Я йому розказувала про традицію, коли моїй мамі треба мити ноги. Він сказав, що "цікаво, але ні", - сміючись, пригадала Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан познайомилася з Луїджі Самеле ще коли була заміжня за першим чоловіком. Утім, після розлучення все ж дала іноземцеві шанс і від 2018 року вони будують своє щастя. Повну історію кохання спортсменів і їхніх труднощів, які ледь не призвели до розставання – читайте у матеріалі за посиланням.

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