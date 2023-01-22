Ольга Харлан похизувалася патріотичним татуюванням, яке набила на руці

Фехтувальниця Ольга Харлан після приїзду з Італії до України пішла на рішучий крок. Знаменитість зробила патріотичне татуювання.

В Instagram-stories фехтувальниця показала, яке ж саме зображення набила на тілі. Так, над ліктем спортсменки тепер красується контур мапи України, у середині якої зображене у синьо-жовтих кольорах серце.

Татуювання Ольги Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Загалом, татуювання Харлан зробила у Києві у тату-майстрині, на ім'я Ольга.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Ольга Харлан перебувала в Італії, де жила зі своїм бойфрендом. Нещодавно ж знаменитість повернулася до України. Спортсменка одразу ж поїхала до рідного Миколаєва, де вшанувала пам'ять загиблих від російських ракет містян.

Згодом фехтувальниця приїхала до Києва. Наскільки часу знаменитість затримається в Україні та чи буде повертатися до Італії, Ольга поки тримає в секреті.

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