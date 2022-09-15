Ольга Харлан про батьків, які живуть у Миколаєві: "П'ять місяців ночують у підвалі"

Фехтувальниця Ольга Харлан родом з Миколаєва, та коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, спортсменка була кордоном.

А от батьки знаменитості залишилися вдома. Ольга зізналась, що вмовляла їх виїхати до неї за кордон. Утім, вони навідріз відмовилися. Лише в перший місяць повномасштабної війни батьки Олі поїхали на захід України, а потім повернулися до Миколаєва.

"Переконати їх дуже складно. Я дуже на цьому наполягала, але вони мені дали зрозуміти, що вони нікуди не поїдуть. Там їхні батьки, там їхній дім, і вони, якщо доведеться, я впевнена, що стануть перед танками", - розповіла Харлан в інтерв'ю для "Rostyslove Production".

Загалом, Оля дуже хвилюється за батьків. Вони постійно живуть під обстрілами. Як зізналась спортсменка, її мама й тато ночують у підвалі, аби почуватися у безпеці.

Фото: скріншот з відео

"Я знаю, що мої батьки, вони не хочуть їхати, тому що вони не хочуть їхати з їхнього будинку, бо Миколаїв – це їхній дім. Вони не хочуть віддавати комусь Миколаїв. Я розумію, що мама сказала: "Не дай Бог, вони прорвуться, і лише тоді ми поїдемо". Обстріли – це дуже страшно, це жахливо. Мої батьки вже п'ять місяців, тому що перший місяць вони були в Івано-Франківську, ночують у підвалі. Ми живемо у приватному будинку, але вже п'ять місяців, можна сказати, вони живуть під землею", - поділилася Оля.

Сама ж Харлан нині перебуває у свого бойфренда в Італії, куди поїхала ще до 24 лютого. Туди ж знаменитість забрала й свою рідну сестру з племінником.

Ольга Харлан з бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Я зараз в Італії, у Болоньї. І тут я була 16 лютого, тут я перебуваю багато часу вже. Я тут тренувалася і тренуюся. Після 24 лютого я забрала свою сестру рідну зі своїм племінником. Вже шість місяців вони тут", - зазначила Оля.

Ольга Харлан з племінником / Фото: instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Комаров відвідав деокуповані міста Харківщини. Ведучий показав, які небезпечні "сюрпризи" окупанти залишили місцевим, коли тікали від ЗСУ.

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