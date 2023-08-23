Ольга Харлан розповіла про кризу у стосунках з бойфрендом-італійцем: "Щось не клеїлось"

Українська фехтувальниця Ольга Харлан пригадала, як вони з бойфрендом-італійцем Луїджі Самеле пережили кризу у стосунках.

До слова, пара разом від 2018 року. За цей час в їхніх стосунках траплялися різні ситуації. Зокрема, був такий період, що закохані навіть думали, що розійдуться. Проблеми у пари виникли через відстань. Ольга жила в Україні, а Луїджі – в Італії. Закохані вкрай рідко бачилися та майже не проводили час разом.

Ольга Харлан з бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Наші стосунки були дуже складні. Ми не бачилися, ми жили на дві країни. Я в Україні, а він в Італії, і ми бачилися раз на місяць. І які можуть бути стосунки? Я приїжджала на тиждень, а не бачила людину місяць. І за тиждень ти звикаєш до людини, і вже ти повинна їхати. Рік ми так жили. І 2019 року ми поїхали на відпочинок... І щось не клеїлось, щось було не так, ми були далеко одне від одного. І я сказала, якщо ми зараз не вирішуємо, що я приїду на місяць до Італії, і ми одне одного відчуємо, як нормальні люди, то ми розстаємось", - розповіла Ольга Харлан в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Закохані спробували пожити разом місяць. Після цього вони зрозуміли, що хочуть бути удвох та боротиметься за стосунки.

"Ми дійшли до того, що ми повинні спробувати. У вересні я поїхала до нього до Італії, і тоді ми зрозуміли, що ми хочемо боротися за ці стосунки, за одне одного і хочемо бути разом більше", - поділилася спортсменка.

Ольга Харлан / Фото: скриншот з відео

Ольга Харлан також говорить, що вже готова до створення сім'ї та народження дітей. За словами спортсменки, вони з бойфрендом переконані, що незабаром обов'язково все це станеться. Поки ж пара не поспішає. Харлан говорить, що коханому потрібен час.

"Я чекаю на освідчення. Я знаю, що він це зробить, але йому потрібен час. Тільки не знаю, коли. Я знаю, що в нас буде дитина. Ми все знаємо, тільки нам потрібен час. Я вже була готова робити сім'ю, але мені здається, що він зараз не йде на цей крок, адже за ці півтора року він бачив мене в різних станах", - додала Харлан.

Ольга Харлан / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно співачка Даша Астаф'єва розповіла про стосунки з бойфрендом під час війни. Також знаменитість поділилася, як вони разом працюють над спільним бізнес-проєктом.

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