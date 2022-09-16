Ольга Харлан розповіла, як Дмитро Дікусар написав їй з передової: "Я просльозилася"

Олімпійська чемпіонка та учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан розповіла, чи підтримує зв'язок з Дмитром Дікусаром, який служить у ЗСУ.

Ольга Харлан, яка була учасницею "Танців з зірками" і виходила на паркет у парі з Дмитром Дікусаром, поділилася, що спілкується з танцівником й після проєкту.

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення рф до України, Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ і наразі захищає нашу Батьківщину на фронті. Харлан поділилася, що її не здивувало рішення Дмитра піти воювати:

"Коли я побачила, що він там, це мене не шокувало. Це було нормально для Діми. Він чоловік свого слова і він завжди був чесний, він хоче справедливості завжди", - зазначила Харлан в інтерв'ю для "Rostyslove Production".

Олімпійська чемпіонка зізналася, що на "Танцях з зірками" вони з Дікусаром дуже здружилися:

"Цей проєкт дав мені світлу людину, яка дуже чемна і хороша. Я дуже рада, що він з'явився у моєму житті. Він дуже крутий друг", - зазначила Ольга.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вона також поділилася, що іноді з Дікусаром переписується і вона щаслива, коли він, хоч і коротко, але відповідає їй:

"Лише інколи я йому пишу, я знаю, що він дуже зайнятий там, в нього є чим там зайнятись. Він насправді дуже скромна людина. Це було таке: "Привіт, як ти? Як справи?". Він каже: "В мене все гаразд". Мені цього достатньо, якщо він мені вже відповідає. Також він привітав мене на день народження. Я не очікувала цього і коли я отримала це повідомлення, я трошки просльозилася, бо мені було дуже приємно, що навіть в такий атмосфері, що він там пам'ятає про мій день народження", - сказала Харлан.

Раніше Ольга Харлан розповіла про батьків, які живуть у Миколаєві. Ольга зізналась, що вмовляла їх виїхати до неї за кордон. Утім, вони навідріз відмовилися. Лише в перший місяць повномасштабної війни батьки Олі поїхали на захід України, а потім повернулися до Миколаєва.

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