Ольга Харлан виходить заміж: історія кохання фехтувальниці з олімпійським чемпіоном

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася радісною новиною, що виходить заміж.

Коханий спортсменки – олімпійський чемпіон Луїджі Самеле - освідчився їй. Ольга Харлан вже хизувалася розкішною обручкою та ділилася своїми емоціями.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як починався роман пари, з якими складнощами вони стикалися, чому думали розійтися та як боролися за стосунки.

Ольга Харлан із коханим / Фото: instagram.com/olgakharlan

Як пара познайомилася та як почався їхній роман

Пара, яка професійно займається фехтуванням, звісно ж, познайомилася завдяки спорту. Вперше спортсмени зустрілися, коли Ользі було лише 15 років, а Луїджі – 18. На змаганнях у Франції Самеле запримітив вродливу українку, яка неабияк йому сподобалася. Ба більше, спортсмен навіть непомітно сфотографував Харлан, аби залишити її знімок на пам'ять.

Ольга Харлан з нареченим / Фото: instagram.com/olgakharlan

Стосунки між парою зв'язалися значно пізніше. Ольга подивилася по-іншому на Луїджі лише 2017 року, коли зустріла його на змаганнях та перекинулася з ним декількома словами. Цього вистачило, аби Ольга Харлан зрозуміла, що в неї виникла симпатія до чоловіка. Щоправда, спортсменка тоді була заміжня за іншим.

Ольга Харлан з бойфрендом Луїджі Самеле / Фото: instagram.com/olgakharlan

"На якихось змаганнях ми поговорили. Я наступного ранку встала з таким почуттям: цікаво, це було якось цікаво... Зрозуміло, що симпатія якась була. Я зрозуміла, що він дуже хороша і відверта людина і не схожий на всіх італійців. Від самого початку бачила в ньому якусь родзинку, він був не типовий італієць, і це мені імпонувало", - пригадувала Ольга Харлан в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ольга Харлан з нареченим / Фото: instagram.com/olgakharlan

Однак, спортсменка тоді була в шлюбі, тож не могла зав'язати стосунки з іншим. І тут доля знову звела з Самеле. Ольга Харлан 2018 року розлучилася з чоловіком, адже вони обрали різні кар'єрні орієнтири, віддалилися одне від одного і їхні шляхи розійшлися. Коли про це дізнався Луїджі Самеле, то одразу ж почав завойовувати серце українки. Чоловікові це вдалося.

Ольга Харлан з бойфрендом Луїджі Самеле / Фото: instagram.com/olgakharlan

Проблеми у стосунках та думки про розрив

Від 2018 року закохані перебувають у стосунках. Однак за цей час їм удвох довелося пережити чимало різних періодів. Звісно ж, неабияк впливала саме відстань. Пара навіть думала про розрив, адже просто віддалялася одне від одного.

Ольга Харлан із коханим / Фото: instagram.com/olgakharlan

Утім, Ольга Харлан та Луїджі Самеле були рішуче налаштовані боротися за стосунки. Під час карантину через коронавірус, фехтувальниця поїхала до коханого, аби пожити з ним.

Ольга Харлан з нареченим / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Ми дійшли до того, що ми повинні спробувати. У вересні я поїхала до нього до Італії, і тоді ми зрозуміли, що ми хочемо боротися за ці стосунки, за одне одного і хочемо бути разом більше", - розповідала спортсменка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ольга Харлан з нареченим / Фото: instagram.com/olgakharlan

Врешті, пара зміцнила свої стосунки. Згодом ще почалася повномасштабна війна в Україні, коли Ольга Харлан переїхала до коханого. Луїджі Самеле підтримував фехтувальницю та був поруч. Це лише зміцнило пару.

Освідчення та думки про дітей

Врешті, після понад шести років стосунків Луїджі Самеле освідчився Ользі Харлан. Чоловік зробив це під час їхньої відпустки в США на тлі мальовничого краєвиду.

Ольга Харлан вже показувала щасливі кадри з освідчення та хизувалася обручкою.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

До речі, пара обговорює не лише створення сім'ї, а й дітей. Ольга Харлан говорить, що вже готова до цього, однак все ж таки закоханим для цього потрібен деякий час.

"Я знаю, що у нас буде дитина. Ми все знаємо, тільки нам потрібен час", - зазначила спортсменка.

Ольга Харлан з нареченим / Фото: instagram.com/olgakharlan

Читайте також: